Téléchargeable gratuitement sur Le Vif, Climat : Etat d'urgence. Pourquoi il n'y a plus de temps à perdre, le manifeste de Jean-Pascal Van Ypersele avec Dirk Draulans alarme.

Personne n'échappera au réchauffement climatique. Nulle part. Les climatologues s'alarment depuis longtemps. Mais, ces derniers mois, leur voix a été assourdie par l'omniprésence du coronavirus. Le Vif a choisi de remettre le défi principal de notre temps au coeur de l'attention. Car c'est vital. Littéralement.

Dans un manifeste - le livre Climat : état d'urgence offert aux abonnés avec ce magazine, vendu en librairie ou téléchargeable sur levif.be/reveil-climatique, le climatologue et professeur à l'UCLouvain, ancien vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) Jean-Pascal van Ypersele et le biologiste et journaliste de Knack Dirk Draulans s'alarment.

"Les ports d'Anvers et de Zeebruges ainsi que la côte belge, très urbanisée, seront évidemment les plus touchés", explique Jean-Pascal van Ypersele. "La crise actuelle des réfugiés ne sera rien comparée à la vague d'humains qui déferlera sur nous nous lorsque de grandes parties du monde seront devenues invivables pour l'homme", met en garde Dirk Draulans. A côté de ce manifeste, quatre podcasts seront disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement (Spotify, iTunes,...) et sur levif.be, à partir du 16 septembre.

Personne n'échappera au réchauffement climatique. Nulle part. Les climatologues s'alarment depuis longtemps. Mais, ces derniers mois, leur voix a été assourdie par l'omniprésence du coronavirus. Le Vif a choisi de remettre le défi principal de notre temps au coeur de l'attention. Car c'est vital. Littéralement.Dans un manifeste - le livre Climat : état d'urgence offert aux abonnés avec ce magazine, vendu en librairie ou téléchargeable sur levif.be/reveil-climatique, le climatologue et professeur à l'UCLouvain, ancien vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) Jean-Pascal van Ypersele et le biologiste et journaliste de Knack Dirk Draulans s'alarment."Les ports d'Anvers et de Zeebruges ainsi que la côte belge, très urbanisée, seront évidemment les plus touchés", explique Jean-Pascal van Ypersele. "La crise actuelle des réfugiés ne sera rien comparée à la vague d'humains qui déferlera sur nous nous lorsque de grandes parties du monde seront devenues invivables pour l'homme", met en garde Dirk Draulans. A côté de ce manifeste, quatre podcasts seront disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement (Spotify, iTunes,...) et sur levif.be, à partir du 16 septembre.