La perspective d'un nouveau confinement n'est pas sur la table du gouvernement en Belgique, a affirmé dimanche la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi), alors que les Pays-Bas se reconfinement ce dimanche.

"Un lockdown n'est pas sur la table du gouvernement à ce stade, et je pense que c'est important en vue du Comité de concertation" prévu mercredi et qui réunit des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées, a assuré Christie Morreale.

La ministre a souligné les différences entre la situation sanitaire en Belgique et aux Pays-Bas, alors que nos voisins se reconfinent depuis ce dimanche matin: trois fois plus de troisièmes doses de vaccins anti-Covid ont été administrées chez nous et la Belgique dispose de plus de lits en soins intensifs.

Néanmoins, pour faire face au variant Omicron, beaucoup plus contagieux, "il faut un bouclier à trois doses. Il faut que toutes les personnes invitées et éligibles se rendent dans un centre de vaccination", sans oublier d'appliquer les autres mesures de protection (ventilation, port du masque, distanciation sociale), a-t-elle insisté.

Selon Mme Morreale, le Comité de concertation de mercredi ne devrait pas annoncer d'assouplissement des règles actuellement en vigueur.

