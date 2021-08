Les nouveaux assouplissements du Comité de concertation de ce vendredi ne rentreront pas en vigueur le 1e septembre à Bruxelles, la couverture vaccinale n'y est pas assez grande.

A Bruxelles, l'objectif de 70% de vaccinés n'a pas encore été atteint. Le nombre de Bruxellois de plus de 18 ans doublement vaccinés s'élève à 60%. Ce vendredi, le Comité de concertation a décidé de mettre en pause les assouplissements à Bruxelles. Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS) a avancé la fracture socio-économique pour expliquer le plus faible taux de vaccination à Bruxelles. "Cette précarité entraine un taux de mortalité et de vaccination moins importante." "La situation actuelle ne permet pas de poursuivre les assouplissements. On ne renforce pas les règles mais on ne les assouplit pas" a-t-il expliqué.En effet, les chiffres ne sont pas bons. Le nombre de patients à l'hôpital et aux soins intensifs est en hausse. Depuis le 1er août, on est passé de 92 à 203 patients hospitalisés en Région bruxelloise. Le taux de vaccination global est également jugé trop faible, surtout chez les plus jeunes. Un tiers des 18-24 ans sont totalement vaccinés dans la capitale, moins de la moitié des 25-34 ans le sont. On note également une grande différence entre la Région bruxelloise et les deux autres régions en ce qui concerne la vaccination des 12-18 ans. A Bruxelles, seuls 21 % de 12-18 ans ont reçu une dose de vaccin. Ils sont 75 % en Flandre et 54 % en Wallonie.Toutes les communes bruxelloises ne sont pas dans la même situation. Quatre communes dépassent le seuil de 70% de vaccinés chez les + de 18 ans: Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem et Watermael-Boitsfort.Bon à savoir par ailleurs, les Bruxellois qui ont des doutes par rapport à une éventuelle infection au Covid, pourront se faire tester gratuitement dans l'un des 8 centres de test de Bruxelles. Aucun code de test n'est requis.