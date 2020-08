Bruxelles apparaît en orange foncé sur la carte épidémiologique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La région a en effet franchi le seuil de 60 nouveaux cas de coronavirus pour 100.000 habitants en deux semaines, de la période du 27 juillet au 9 août.

La capitale rejoint ainsi la Flandre, classée orange foncé depuis le 6 août. Au nord du pays, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants en 14 jours se trouve toujours au-dessus de 60 et en dessous de 120. La Wallonie reste pour sa part en orange clair, avec entre 20 et 60 contaminations pour 100.000 habitants sur la même période.

En Europe occidentale, seule une région des Pays-Bas, une de Suède ainsi qu'une partie de l'Espagne apparaissent aussi en orange foncé.

Parmi les zones en rouge figure le Luxembourg. Le pays a en effet enregistré 122,5 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en deux semaines. Il explique toutefois ce chiffre élevé par un grand nombre de tests effectués. En outre, le Luxembourg dépiste également les travailleurs frontaliers, venus de Belgique, France ou encore d'Allemagne.

Plusieurs régions d'Espagne, y compris la Catalogne, sont également marquées en rouge, tout comme différentes régions de Roumanie et de Bulgarie.

La capitale rejoint ainsi la Flandre, classée orange foncé depuis le 6 août. Au nord du pays, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants en 14 jours se trouve toujours au-dessus de 60 et en dessous de 120. La Wallonie reste pour sa part en orange clair, avec entre 20 et 60 contaminations pour 100.000 habitants sur la même période. En Europe occidentale, seule une région des Pays-Bas, une de Suède ainsi qu'une partie de l'Espagne apparaissent aussi en orange foncé. Parmi les zones en rouge figure le Luxembourg. Le pays a en effet enregistré 122,5 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en deux semaines. Il explique toutefois ce chiffre élevé par un grand nombre de tests effectués. En outre, le Luxembourg dépiste également les travailleurs frontaliers, venus de Belgique, France ou encore d'Allemagne. Plusieurs régions d'Espagne, y compris la Catalogne, sont également marquées en rouge, tout comme différentes régions de Roumanie et de Bulgarie.