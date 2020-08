La plupart des régions roumaines passeront vendredi en zone rouge pour les voyages, ainsi que Malte, a d'ores et déjà annoncé Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale Covid-19 lors de la conférence de presse sur la situation du virus en Belgique. La liste devrait être mise à jour vers 16h sur le site des Affaires étrangères.

"Plusieurs régions vont bientôt changer de couleur", a-t-elle indiqué, mettant particulièrement en garde les Belges pour l'Espagne et la Roumanie, "où le niveau de contaminations est très élevé, peut-être même plus que ce qui est mentionné".

Il est toujours déconseillé de se rendre en zone orange et interdit en zone rouge. "Au retour d'une zone rouge, un test et une quarantaine de deux semaines sont obligatoires. C'est aussi recommandé au retour d'une zone orange, surtout en cas d'activités à haut risque, comme des visites familiales ou de participation à la vie nocturne", a souligné Frédérique Jacobs.

"Plusieurs régions vont bientôt changer de couleur", a-t-elle indiqué, mettant particulièrement en garde les Belges pour l'Espagne et la Roumanie, "où le niveau de contaminations est très élevé, peut-être même plus que ce qui est mentionné". Il est toujours déconseillé de se rendre en zone orange et interdit en zone rouge. "Au retour d'une zone rouge, un test et une quarantaine de deux semaines sont obligatoires. C'est aussi recommandé au retour d'une zone orange, surtout en cas d'activités à haut risque, comme des visites familiales ou de participation à la vie nocturne", a souligné Frédérique Jacobs.