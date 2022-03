Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s'oppose à la construction de nouvelles centrales au gaz pour assurer l'approvisionnement énergétique de la Belgique. "Le gaz est mauvais pour la planète et augmente la dépendance vis-à-vis de la Russie", a-t-il déclaré jeudi à l'émission Villa Politica (VRT), en marge de la séance plénière de la Chambre.

Le gouvernement fédéral se réunira demain/vendredi au sujet de la sortie du nucléaire, avec l'intention de prendre la décision finale sur l'avenir énergétique du pays. À la fin de l'année dernière, il semblait acquis que toutes les centrales nucléaires fermeraient d'ici la fin de 2025, mais la guerre en Ukraine a changé la donne. Groen, le parti de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, semble désormais également ouvert à la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les moins anciens. Une capacité de remplacement sous la forme de centrales électriques au gaz serait toutefois nécessaire.

Pour Georges-Louis Bouchez, partenaire au sein de la coalition Vivaldi, cette ouverture des Verts ne va pas assez loin. À ses yeux, le gouvernement doit voir si davantage de réacteurs nucléaires peuvent rester ouverts.

Le président du MR s'oppose également à la construction de nouvelles centrales électriques au gaz et se réfère à un rapport de la Creg. Celle-ci "met en garde contre les centrales électriques au gaz, mais nous en construirions quand même une ?", a-t-il lancé. "Il semble que le ministre de l'Énergie passe plus de temps à créer des problèmes qu'à chercher des solutions à la sécurité d'approvisionnement."

Ces propos ont fait bondir la présidente des écologistes flamands Meyrem Almaci, dénoncant "la mémoire courte du MR". "Son Premier ministre et sa ministre (Charles Michel et Marie Christine Marghem, ndlr) ont ardemment milité pour la fermeture de toutes les capacités nucléaires et pour neuf (!) centrales à gaz. Malheureusement, aucun scénario n'a été réalisé, ni préparé. Ce gouvernement fait le ménage sous la houlette de Groen."

