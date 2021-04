Commencé comme un poisson d'avril, le rassemblement au Bois de la Cambre jeudi à Bruxelles a débouché en scènes de guérilla urbaine. Au cours de l'affrontement entre les jeunes présents et les policiers, plusieurs personnes ont été piétinées par les chevaux de la police.

La police a dû intervenir pour disperser 1.500 à 2.000 personnes qui s'étaient rassemblées, à la suite de l'annonce du faux festival musical "La Boum", un canular posté sur Facebook. Au total 34 personnes qui ont été blessées, dont 26 policiers. Les huit autres personnes blessées sont des participants au rassemblement. "Six d'entre elles ont reçu des soins sur place et deux ont été emmenées à l'hôpital", a précisé Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Une autre image terrifiante: on ne sait toujours pas dans quel état sont ces jeunes piétinés par des chevaux.... pic.twitter.com/BQvT8tPDMG — Jean Quatremer (@quatremer) April 2, 2021

Sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs images de participants piétinés par la police montée. Sur une vidéo, on voit notamment une femme de dos, piétinée par les chevaux. Elle tombe sur le sol et ne se relève pas, inerte. On ignore si elle a été blessée.

Une jeune fille violemment percutée par un cheval de la police ce soir à #Bruxelles où la police a dispersé un rassemblement de jeunes à coup de lacrymo, canon à eau... Et donc police montée ! #boisdelacambre #cambre #ViolencesPolicieres #COVID19 #confinement #CouvreFeu pic.twitter.com/Mjifb8VcYD — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) April 1, 2021

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden annonce une enquête. "L'intervention de la police doit évidemment être proportionnelle" déclare-t-elle à la VRT. Elle indique cependant que la police n'a déployé les gros moyens qu'après avoir été mitraillée de projectiles par les jeunes. Le parquet ouvre également une enquête.

