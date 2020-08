Les trois Bruxellois suspectés d'être impliqués dans la bagarre survenue samedi à Blankenberge ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Bruges.

Les trois individus avaient été entendus par le juge plus tôt dans la journée. Ils sont inculpés de coups et blessures volontaires, ainsi que rébellion armée, a précisé le parquet de Flandre occidentale.

Les suspects comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil.

La bagarre qui a fait la une de l'actualité a eu lieu samedi en fin d'après-midi sur la plage de Blankenberge, au niveau du Weststraattrap. Des dizaines de personnes ont pris par aux échauffourées, et certains s'en sont également pris aux policiers.

