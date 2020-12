La chambre du conseil a entamé ce matin la deuxième journée d'audience du procès des attentats de Bruxelles. On était sur place au Justitia, sur l'ancien site de l'OTAN, pour recueillir les impressions des victimes et des inculpés.

Les débats en chambre du conseil, dans le dossier des attentats qui ont touché l'aéroport de Bruxelles et la station Maelbeek le 22 mars 2016, ont repris ce mardi matin au Justitia, bâtiment situé sur l'ancien site de l'OTAN à Haren, complètement réaménagé pour l'occasion. Le bâtiment est soumis à des règles de sécurité très strictes. Une cinquantaine de policiers de la zone locale Bruxelles-Capitale/Ixelles, sont mobilisés. Ils sont appuyés par la police fédérale. Ils veillent au grain, en toute discrétion, la preuve avec l'arrestation en fin de matinée d'un suspect connu de la sûreté de l'Etat "suite à des agissements suspects devant le bâtiment."

Lors des débats qui se déroulent à huis clos dans une ambiance dite "relativement sereine"des personnes prennent la parole elles-mêmes, d'autres via leurs avocats. Mais ce qu'on retiendra avant tout au terme de cette journée, c'est la grande émotion exprimée autant par les victimes, que par certains inculpés. Au sortir de la chambre du conseil, une des victimes de l'aéroport s'est confiée à la cohorte d'une vingtaine de journalistes présents. Manuel Martinez travaillait en tant que bagagiste chez Swissport au moment de l'explosion. Il a été grièvement blessé. Pour lui, même si c'est dur, physiquement et mentalement, de venir sur place et d'être confronté à nouveau aux atrocités des attentats, l'arrivée du procès le soulage. "Je suis très stressé, c'est énormément d'émotions de venir ici mais c'était important pour moi d'avoir la vérité. Aujourd'hui encore, je dois marcher avec des béquilles ou être en chaise roulante. C'est très très dur d'être là, parce qu'on repense à ce qu'il s'est passé le 22 mars 2016", a-t-il confié. Son collègue, Abdallah Lahlali, victime avec lui de l'explosion à l'aéroport de Bruxelles-National déclare: "On a tellement de questions à poser quand on a vécu un tel traumatisme... C'était très important pour moi de poser quelques questions, même si j'y ai pensé toute la nuit et que je stresse". Il ajoute: "J'espère que la Belgique prendra ses responsabilités, que le procès aille jusque la fin, parce qu'au début on a été abandonnés par tout le monde, par les autorités". Emotion et soulagement aussi pour Faycal Cheffou, qui avait été pris à tort pour l'"homme au chapeau", un suspect vu sur les images des caméras de vidéo-surveillance de l'aéroport de Bruxelles-National, peu avant les attentats. Il a déjà été mis hors de cause. Mais la procédure veut qu'il reste inculpé jusqu'à la clôture de l'instruction. À la fin de l'audience, un énorme poids semblait être tombé de ses épaules, lui qui se considéré comme "une autre victime, celle de la Justice". Volubile devant les caméras, il parle d'entrevoir enfin le bout du tunnel, de ce qu'il qualifie de "cauchemar" depuis plus de 4 ans. "C'est un soulagement aujourd'hui que la vérité arrive, que le magistrat ait présenté ses excuses, que je retrouve mon honneur", déclare-t-il. "Il faut savoir ce qu'il s'est passé. Quatre ans et demi plus tard, j'attends la délivrance."D'autres parties civiles, plus intimidées, ne veulent pas parler à la presse, laissant le soin à leurs avocats, ou aux proches qui les accompagnent de s'exprimer. L'époux de l'une d'elles explique, non sans une certaine émotion, que sa femme a été touchée par une bombe située à seulement 5 mètres d'elle "Ce blast, ce blast !", répète-t-il "était d'une violence !". Il déclare que son épouse n'entretient pas de bonnes relations avec les médias depuis et qu'elle ne désire pas s'exprimer. D'autres confient leurs difficultés au quotidien, près de 5 ans après les faits. "C'est toujours dur", lâche un homme se déplaçant avec des béquilles. Des avocats, avec le bagou qui leur est propre, passent d'une caméra de télévision à l'autre pour réitérer leurs déclarations ou exprimer leur soulagement lorsque le procureur fédéral confirme une demande de non-lieu. C'est le cas de Me Jonckers. Elle défend Brahim T. qui avait été soupçonné pour avoir vendu des produits qui ont servi à la confection des explosifs. Il avait fait deux mois de détention préventive avant d'être libéré. Me Sébastien Courtoy, conseil de l'inculpé Smail Farisi, suspecté d'avoir prêté leur appartement à Khalid El Bakraoui, l'un des kamikazes, et jugé par ses pairs comme "excessif", n'a pas failli à sa réputation. Refusant en premier lieu de s'exprimer devant les caméras, il a ensuite fait marche arrière pour une déclaration des plus houleuses à l'encontre du procureur fédéral dont il critique la "la faillibilité totale des raisonnements, grotesques, voire malhonnêtes". "Ce qui aura une répercussion sur la grille de lecture du jury d'assises vis-à-vis de tous les accusés", a-t-il encore commenté. Le procureur fédéral a requis un renvoi en correctionnelle des frères Smail et Ibrahim Farisi, pour y répondre uniquement de participation aux activités d'un groupe terroriste.La question du jury populaire revient d'ailleurs souvent dans les questions des journalistes aux avocats des victimes et de la défense. "Un jury de cour d'assises est beaucoup plus cruel", estime l'avocat d'une centaine de victimes des attentats de Bruxelles. Pour lui, "la punition doit être aussi importante que les blessures". La commission Constitution de la Chambre vient de rejeter ce mardi une proposition de révision de la Constitution qui retirait à la cour d'assises les crimes terroristes. Seuls la N-VA et le Vlaams Belang ont soutenu le texte, les autres partis ont voté contre.Dans les déclarations à la presse, d'autres sujets et préoccupations émergent. Me Guillaume Lys, avocat de l'association de victimes V-Europe, a notamment regretté que les audiences ne se tiennent pas au Palais de Justice pour l'aspect symbolique dans ce dossier hors norme, qualifié de "procès du Siècle." Pour le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, le palais de Justice de Bruxelles, bien qu'il soit le plus grand du monde, n'était pas adapté pour tenir de telles audiences impliquant la présence de centaines de personnes - de surcroît en pleine pandémie - et nécessitant une très haute sécurité. Me Guillaume Lys et Me Adrien Masset ont, par ailleurs, déploré l'attitude de certains de leurs confrères de la défense, lors des débats de ce mardi. Le premier a encouragé à plus de décence, tandis que le second a rappelé que les débats actuels ne devaient porter que sur la suite à donner à la procédure.Le procureur fédéral a exposé son réquisitoire durant deux heures. Le procureur s'en est tenu à ses réquisitions écrites. Il demande le renvoi aux assises de huit inculpés (Salah Abdeslam, d'Oussama Atar (qui serait mort en Syrie en novembre 2017), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et de Hervé Bayingana Muhirwa), pour assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste. Il a ensuite requis un renvoi en correctionnelle des frères Smail et Ibrahim Farisi, pour y répondre uniquement de participation aux activités d'un groupe terroriste. Enfin, il a requis le non-lieu pour Brahim Tabich, Youssef El Ajmi ainsi que F.C., qui a déjà été complètement mis hors de cause depuis plusieurs années.La chambre du conseil va encore entendre mardi matin les premiers avocats de la défense, à commencer par Me Stanislas Eskenazi pour Mohamed Abrini, l'un des principaux inculpés. Elle entendra les derniers mercredi, ce qui clôturera déjà les débats. La chambre du conseil prendra l'affaire en délibéré et rendra sa décision dans les jours, voire les semaines à venir.