"Les victimes prennent tour à tour la parole pour expliquer un peu leur constitution de partie civile", a expliqué Me Hamid El Abouti, l'un des avocats de la partie civile dans le dossier des attentats de Bruxelles, alors que les débats de ce lundi devant la chambre du conseil touchent à leur fin.

"Il y a un peu d'émotion quand ce sont les parties civiles elles-mêmes qui prennent la parole directement, sans intermédiaire d'avocat. Sinon les débats sont relativement sereins", a déclaré le pénaliste bruxellois.

La chambre du conseil a donné la parole en premier lieu aux juges d'instruction, qui ont fait un rapport assez bref de leur instruction. "Ils ont résumé les charges qu'il peut y avoir à l'encontre de chacun des inculpés pour justifier soit un renvoi en correctionnelle soit un renvoi vers la chambre des mises en accusation, seule à pouvoir renvoyer devant la cour d'assises", a expliqué Me El Abouti.

La parole a ensuite été donnée aux victimes qui veulent se constituer partie civile.

La journée de mardi devrait encore être consacrée à celles-ci, puis la parole sera donnée au parquet fédéral pour son réquisitoire de renvoi. Les débats pourraient déjà se terminer vendredi.

La chambre du conseil va décider, à l'issue de ces débats, qui doit être renvoyé devant la cour d'assises, qui doit être renvoyé devant un tribunal correctionnel et qui doit bénéficier d'un non-lieu.

Le parquet fédéral souhaite que huit des 13 inculpés soient renvoyés aux assises pour assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste, et que deux autres soient renvoyés devant un tribunal correctionnel. Il demande le non-lieu pour les trois derniers.

