Les autorités slovaques ont régulièrement interrogé la Belgique sur le suivi du décès de l'un de leurs citoyens - Jozef Chovanec - le 27 février 2018, après son passage dans une cellule de l'aéroport de Charleroi, ressort-il de l'audition de l'ambassadeur slovaque Peter Kormuth devant la commission de l'Intérieur de la Chambre.

Dès le 26 février, le prédécesseur de M. Kormuth, Stanislas Vallo, s'est enquis auprès des Affaires étrangères de ce qui s'était passé. Deux jours plus tard, l'ambassadeur belge compétent pour la Slovaquie est convoqué à Bratislava, et ainsi de suite: des contacts ont lieu ou des demandes sont adressées le 2 mars, le 30 mai, le 13 juin, le 2 juillet, le 13 mars 2019. En mai 2019, une rencontre aura lieu avec le procureur fédéral belge. Et cette année encore, au mois de février, des informations ont été demandées aux Affaires étrangères.

L'affaire a provoqué "l'émoi et l'indignation" en Slovaquie, a assuré M. Kormuth. Le fait qu'après 2 ans et demi l'enquête n'ait pas encore livré son résultat préoccupe les citoyens et le monde politique. Le parlement slovaque a voté une résolution demandant que toute la lumière soit faite et le gouvernement a également adopté une résolution. Une proposition d'impliquer un expert médico-légal slovaque a d'ailleurs été faite.

La diffusion au mois d'août 2020 des images de l'intervention de policiers fédéraux pour maîtriser M. Chovanec dans la nuit du 23 au 24 février 2018 a fait scandale, non seulement par la brutalité des actes posés mais aussi le salut nazi fait par une policière. Jusqu'alors, la représentation slovaque pensait que c'était l'injection d'un calmant à M. Chovanec qui avait provoqué son malaise cardiaque. Les images semblent avoir semé le doute.

"C'est quelque chose qui ne peut avoir lieu. En Slovaquie, de telles manifestations, comme le salut nazi, sont poursuivies par la justice", a souligné M. Kormuth.

Le diplomate a exprimé la "confiance totale" de son pays dans les autorités belges, mais aussi le souhait que l'instruction puisse être menée rapidement et de manière approfondie. "La manière dont l'affaire sera résolue aura un impact sur la perception de l'Etat de droit en Europe", a averti l'ambassadeur.

