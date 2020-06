Tous les partis réunis à la Chambre, à l'exception du Vlaams Belang, ont souscrit à l'initiative. Patrick Dewael, président de l'assemblée, doit en définir les modalités.

La conférence des présidents de la Chambre, qui réunit les chefs de groupe des différentes formations représentées dans l'hémicycle, s'est accordée sur la création d'une commission parlementaire consacrée à la colonisation belge du Congo, annonce Le Soir..

Le président de l'assemblée, Patrick Dewael, qui avait proposé la mise en place d'une telle "commission vérité et réconciliation", devra en définir les modalités précises. "Il est temps que la Belgique fasse la paix avec son passé colonial, avait-il souligne. Le parlement est le forum idéal pour mener à bien l'enquête et le débat sociétal à ce sujet."

Ses travaux commenceraient à la rentrée parlementaire, mais des experts pourraient baliser ses travaux durant l'été. Simon Moutquin, député Ecolo, se réjouit de la nouvelle et précise que la proposition de résolution dépose par son parti servira de bases des discussions.

Une excellente nouvelle !

La conférence des Présidents donne son feu vert pour commencer le travail sur le passé colonial de la Belgique.

Notre texte Ecolo/Groen sera la base des discussions du travail de la Chambre. ✌🏻

Avec une pensée pour @BenoitHellings et @ZoeGenot :-) pic.twitter.com/OF8V3LnPk8 — Simon Moutquin (@SimonMoutquin) June 17, 2020

