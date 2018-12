2018, année de la "vague verte"

Les communales du 14 octobre, en Belgique francophone, ont teinté le paysage municipal de vert et de rouge foncé. Tandis qu'en Flandre dominent le jaune et le noir, ragaillardi pour l'occasion. Le vainqueur du jour était Ecolo, identifié dès la fin de l'après-midi et la publication des premiers résultats partiels. En croissance très forte à Bruxelles, le parti coprésidé par Zakia Khattabi et Patrick Dupriez allait conquérir les mayorats d'Ixelles et de Forest, et entrait dans les majorités communales de Bruxelles-Ville, Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle, Koekelberg, Auderghem et Jette.

...