Le constructeur japonais Mazda a vendu 6% de voitures en plus sur le marché belge au mois de janvier.

Malgré l'absence de Salon de l'Auto cette année, "Mazda Belux a vendu 6 % de voitures de plus en janvier 2021 qu'en janvier 2020. La combinaison de notre show-room virtuel et de séances de chat en direct sur www.mazda.be et au show-room physique en concession s'est révélée une solution efficace pour atteindre et convaincre les clients" se réjouit Peter Gemoets, en charge des relations extérieures de la marque pour notre pays. Compte tenu des circonstances, à savoir l'absence de Salon de l'Auto et les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, personne n'aurait osé prévoir les répercussions sur le comportement d'achat des Belges. Mazda Belux a lancé un showroom virtuel et, comme dans un salon physique, a engagé des conseillers qui pouvaient fournir plus d'informations sur les modèles aux personnes intéressées par le biais de sessions de chat, établir des offres de base, orienter les clients potentiels vers un essai routier et les mettre en contact avec un concessionnaire. Soit dit en passant, tous nos concessionnaires respectent les mesures de lutte contre le coronavirus et ne travaillent en grande partie que sur rendez-vous. Au total, environ 1.000 séances de chat ont eu lieu du 9 au 31 janvier. Cette initiative se poursuivra jusqu'à la fin du mois de février sur www.mazda.be à partir de 16 heures en semaine et durant le week-end. Quant aux Conditions Salon, elles ont été prolongées jusqu'à la fin du mois de février ! "Ainsi armés, nous avions défini un objectif ambitieux que nous avons même dépassé de 12 %. En tout, 1.333 bons de commande ont été signés au cours du mois qui vient de se terminer", explique Peter Gemoets. Côté immatriculations, nous constatons que le marché est clairement à la traîne en janvier 2021. Cependant, nous avons également d'excellentes nouvelles , puisque nous avons enregistré une augmentation de 18 % de la part de marché de notre marque qui atteint désormais 1,55 %.