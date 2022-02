Ce prochain nouveau vaisseau amiral de Mazda en Europe utilisera un moteur à essence associé à un moteur électrique qui, ensemble, génèreront 300 ch. Il sera dévoilé officiellement le 8 mars prochain.

On peut parler d'un moment clé pour l'histoire de Mazda sur le Vieux continent. Ce CX-60 se placera au-dessus de l'actuel CX-5 mais disposera d'une nouvelle plateforme, indispensable pour l'architecture hybride rechargeable, un tout nouveau type de moteur pour la marque : le 2.5 litres à 4 cylindres déjà connu, est associé à un moteur électrique. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Pour le look, seul un cliché en gros plan a été dévoilé. Le style pourrait ressembler à celui du CX-50 récemment dévoilé au USA. Mais une chose est certaine: Mazda va enfin combler son retard en matière d'hybridation.

Cette nouvelle intervient au moment où Mazda Motor Corporation annonce une belle croissance de 8% en Europe au cours des neuf derniers mois de 2021, une performance intéressante dans un marché fortement impacté par les crises (sanitaire et de pénurie de puces électroniques). Chez nous, la marque séduit surtout avec ses SUV 5CX-5, CX-3, CX-30), appréciés pour leur singularité stylistique, leur plaisir de conduire qu'ils offrent et l'efficacité énergétique de leurs moteurs à essence. Le CX-60 ne pourra que renforcer cette présence en s'attaquant au marché e le voiture de société, la fiscalité professionnelle privilégiant toujours les hybrides rechargeables... si leurs données techniques s'y prêtent. Rendez-vous le 8 mars pour en savoir plus.

