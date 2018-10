Coyote toujours en progression en Belgique

L'appareil est parfaitement légal dans notre pays puisqu'il a pour objectif principal d'améliorer la sécurité routière. Il permet au conducteur d'être averti de la présence de radars fixes ou mobiles sur sa route, mais aussi d'être informé d'éventuels bouchons ou véhicules à l'arrêt sur l'itinéraire qu'il emprunte.

Comme la technologie utilisée met à profit la position et la vitesse du véhicule, le Coyote permet au conducteur de connaître sa vitesse moyenne sur un parcours donné. L'appareil analyse aussi le comportement au volant et conseille, le cas échéant, de faire une pause lorsqu'il détecte un manque de concentration ou un risque d'endormissement.

Dans notre pays, ce sont actuellement quelque 1,5 millions de personnes qui utilisent Coyote via un abonnement payant. Ce chiffre est important parce que la valeur d'une telle communauté se juge au nombre de conducteurs renseignant un problème donné.. Plus ce nombre est élevé, plus l'information est relevante et précise.72% des utilisateurs ont recours à un boîtier Coyote, 28% préfèrent l'appli pour smartphone, téléchargeable sur l'App Store (Apple) ou via Google Play. Coyote est opérationnel non seulement en Belgique mais aussi partout en Europe.