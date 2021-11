Quel est le coût d'un recharge complète: cette question est revenue à plusieurs reprises, lors du live organisé par Le Vif sur les voitures électriques, en marge de la COP26 et alors que la Flandre envisage leur généralisation dès 2027. Voici la réponse.

Cela dépend évidemment de la taille de la batterie que possède votre véhicule. De façon générale, l'énergie fournie par votre borne de recharge domestique est beaucoup moins chère que celle fournie par une borne de recharge publique. Surtout si vous rechargez votre véhicule la nuit. Si vous connectez la borne de recharge à vos panneaux solaires, vous pouvez réduire encore un peu plus votre facture. Si vous roulez beaucoup avec votre voiture électrique, vous amortirez rapidement le coût d'une borne de recharge domestique. Vous pouvez également partager votre station de recharge domestique et gagner de l'argent.

En moyenne, vous paierez entre 700 et 800 euros par an pour l'électricité d'une borne de recharge domestique. Tout dépend bien sûr du type de voiture et du type de station de recharge. Une borne de recharge de base coûte environ 600 euros ; pour un modèle haut de gamme à forte capacité de charge, il faut compter entre 1500 et 2000 euros.

La recharge rapide en mobile n'est pas la meilleure amie de votre portefeuille. Pour 100 kilomètres, vous payez en moyenne 11,7 € à une borne de recharge rapide, et environ 3,4 € lorsque vous rechargez votre véhicule à la maison.

Plus d'informations ici et ici.

