La question de l'autonomie des batteries des voitures électriques est revenue à de nombreuses reprises, lors du live que Le Vif a organisé ce mercredi, en marge de la COP26 et alors que la Flandre envisage leur généralisation sur les routes dès 2027.

Rouler loin en voiture électrique, c'est théoriquement possible avec des modèles qui affichent aujourd'hui des autonomies de 400 km et plus.

L'autonomie d'une voiture électrique est déterminée par la capacité de sa batterie et sa consommation. Votre utilisation détermine votre consommation. Si vous allumez le chauffage ou la climatisation, cela vous coûtera de l'électricité et donc des kilomètres. En adoptant un style de conduite défensif (soit "calme"), vous pouvez récupérer de l'énergie, grâce au système de freinage à récupération.

Le style de conduite et les conditions météorologiques ont également une influence négative sur l'autonomie d'une voiture électrique. Tant une vitesse trop élevée (plus de 110 km/h) qu'une température trop froide ou trop chaude ont un impact négatif et, dans les cas extrêmes, peuvent réduire l'autonomie de 30 %.

Ne sous-estimez pas non plus l'impact de la résistance au vent de la voiture sur la consommation de carburant. Malheureusement, peu d'études ont été menées sur le sujet.

Autre règle logique : plus la batterie d'une voiture électrique est grande, plus sa capacité est importante.

C'est pourquoi une grande voiture électrique possède généralement une plus longue autonomie qu'un petit modèle.

