Ultracompact, 100% électrique et très polyvalent, le Citroën Ami Cargo s'adresse à tous les professionnels de la livraison et des services en environnement urbain.

On connait déjà la Citroën Ami classique, à deux places. Voici sa version Cargo qui en perd une au profit de l'espace de chargement. En tout, dans cette mini-camionnette de 2,40 m, un volume utile de 400 litres et 140 kilos accueille marchandises, plats préparés et autres denrées à transporter en ville. Une réponse intelligente aux besoins de mobilité des professionnels de la livraison, secteur qui a explosé avec la croissance de l'e-commerce et de la restauration à domicile. C'est aussi une solution pour bien d'autres usages : ceux des entreprises de services de proximité (artisans plombiers, électriciens, coiffeurs à domicile, entreprises d'aide à la personne, etc...), des professions libérales tels les infirmiers/infirmières, ou encore des administrations, des collectivités locales et des associations.

L'espace offert répond déjà à une multitude de besoins. Du livreur de pizzas à l'artisan plombier, en passant par le coiffeur à domicile. © GF

Sa compacité la met en concurrence avec des maxiscooters, mais en offrant ici la protection contre les intempéries et en cas d'accident d'une petite automobile. L'Ami Cargo s'adresse également aux sites industriels dont certains employés opèrent de multiples déplacements d'une structure à une autre pour transmettre des documents, de l'outillage, du petit matériel. Enfin, les infrastructures de loisirs ou de tourisme, comme les campings qui font chaque jour un nombre conséquent de "sauts de puce" pour informer ou dépanner leur clientèle peuvent voir dans l'Ami leur nouveau partenaire de travail.

Espace modulable

Une paroi de séparation verticale délimite la zone du conducteur de la zone de chargement. Elle est positionnée de façon à obtenir un espace suffisant et faire en sorte que l'usager puisse à la fois être protégé de son chargement et lui assurer la meilleure aisance de conduite.

On accède à l'espace de chargement tout simplement par la portière latérale. © GF

Des ergots permettent d'arrimer solidement les effets à transporter, et des solutions de modularité permettent de compartimenter l'espace selon les besoins. Grâce à son moteur électrique, l'engin se déplace à 45 km/h et assure une autonomie de 75 km. L'engin se recharge en seulement trois heures sur une prise domestique classique.

