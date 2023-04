« L’impact de notre argent sur le climat »: inscrivez-vous à notre grand débat

Le mercredi 19 avril, à Flagey, le Vif organise un grand débat sur l’impact de l’épargne sur le climat. Inscrivez-vous dès à présent.

Notre argent, celui qu’on dépose sur un compte épargne ou qu’on place, serait l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre – voire le plus gros. Parce qu’il servirait, encore trop souvent et sans qu’on en soit conscient(e), à soutenir et financer des secteurs non-durables.

Comment parviennent à cette conclusion les rapports internationaux, les classements belges et les bilans carbone communaux ? Comment les banques présentes chez nous y réagissent ? Que mettent-elles en place ? Quelles solutions apporter pour que crédits, investissements et comptes courants n’affectent pas ou plus la lutte contre le réchauffement climatique ? Autant de questionnements au cœur du débat public animé par sa rédactrice en chef, Anne-Sophie Bailly.

Les lecteurs du Vif peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’évènement, via ce lien

Quatre spécialistes seront présents pour débattre, le mercredi 19 avril à Flagey : Vanessa Temple (responsable durabilité chez ING), Bruno Colmant (Degroof Petercam), Frédéric Chomé (consultant en gestion environnementale) et Thomas Van Craen (directeur de Triodos Belgique).