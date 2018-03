Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire (en images)

Située au nord de Lille, la ville de Tourcoing accueille jusqu'au 11 juin l'exposition " Chrétiens d'Orient " au sein de son musée des beaux-arts, le MUba Eugène Leroy. A travers un parcours chronologique, plus de 300 objets retracent une histoire patrimoniale longue de deux millénaires, de l'Antiquité qui a vu l'émergence des premières communautés chrétiennes jusqu'à nos jours. " Ces 2000 ans d'histoire nous permettent de montrer que cette culture est originelle, pérenne, malgré les changements politiques" comment Raphaëlle Ziadé, commissaire de l'exposition.

L'exposition met en avant l'implication et l'influence des chrétiens dans la vie culturelle, politique et sociale du Moyen et du Proche Orient. Ainsi, elle met en lumière la diversité du monde arabe d'hier à aujourd'hui. Réalisée en partenariat avec l'association l'OEuvre d'Orient, elle montre que la Chrétienté est une composante indéniable du monde arabe, qui a pleinement contribué à sa construction.

Des oeuvres inédites en Europe

" Chrétiens d'Orient " compte plusieurs oeuvres exceptionnelles, présentées pour la première fois en Europe. Originaires d'Irak, de Syrie, du Liban, de la Jordanie, d'Egypte ou de Palestine, ces oeuvres proviennent non seulement de musées, mais aussi directement des communautés chrétiennes orientales. " C'est un projet à la fois historique, scientifique et humain " ajoute la commissaire.

Le parcours présente le christianisme oriental dans toute sa diversité et sous toutes ses facettes : historique, certainement, mais également artistique, sociale, culturelle et politique. Fresques, mosaïques, tableaux, sculptures, manuscrits, mais aussi diffusion de chants liturgiques, d'images inédites, de photographies contemporaines ... L'exposition est riche à tous niveaux, tant dans la diversité des oeuvres présentées, que dans leur variété technique et géographique.

Diversité menacée, patrimoine en danger

Dans la dernière partie de l'exposition, la réalité contemporaine est exprimée à travers le regard de différents photographes. " Des images importantes, car elles permettent de donner un visage à ces chrétiens d'Orient " précise Raphaëlle Ziadé. " Rien ne les distingue des autres habitants, si ce n'est qu'ils sont chrétiens. "

" Les questions d'exil et de mémoire sont très importantes, toujours maintenant ", poursuit la commissaire. " Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens orientaux à l'extérieur de ces pays. " Au début du 20e siècle, les chrétiens représentaient plus de 20% de la population arabe. Aujourd'hui, ils sont estimés à moins de 3% (au Liban, 30% de la population est chrétienne, environ 9% en Egypte). L'enjeu est donc bien la conservation de cette mémoire patrimoniale, cette transmission de culture malgré les changements politiques et les épisodes les plus noirs et destructeurs de l'histoire.

Dans des sociétés en mutation profonde, marquées par les bouleversements et les crises actuelles, le patrimoine chrétien oriental est régulièrement menacé. Eglises saccagées, monastères pillés, des oeuvres témoins de leur culture brûlées, détruites. Aujourd'hui, l'enjeu est humain. La survie de ce patrimoine matériel et immatériel est intimement liée au maintien de la présence chrétienne, déjà bimillénaire, dans le monde arabe.

Ces chefs d'oeuvres rassemblés questionnent la diversité du monde arabe et l'avenir de ces chrétiens d'Orient. Ces peuples font face à des situations sociales et politiques très diverses selon les régions et doivent, parfois, lutter pour y conserver leur place, leur culture et leur patrimoine. Oriane Renette

En partique :

L'exposition est ouverte aux visiteurs du 23 février au 11 juin 2018 Elle est présentée au MUba de Tourcoing, au nord de Lille, à proximité de Mouscron Différents évènements sont prévus autour de l'exposition, tels que des nocturnes, des ateliers pour les enfants ainsi que des stages, des concerts, des conférences, ...