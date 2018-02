"L'adultère ne signifie pas forcément la fin d'une relation"

"L'adultère fait toujours l'objet d'un énorme tabou, parce que la monogamie sérielle reste la norme dominante. Cependant, les personnes qui commettent une infidélité ne sont pas forcément en manque de quelque chose dans leur relation, ne veulent pas forcément un nouveau partenaire, et ne sont même pas toujours malheureuses en ménage", explique Wim Slabbinck sur Radio 1.

D'après lui, ce n'est pas parce qu'un partenaire est infidèle qu'une relation est vouée à l'échec. "Les gens heureux aussi commettent des infidélités. Dans ma pratique, j'entends souvent que c'est motivé par une recherche personnelle, pour ajouter du piment dans sa vie". Il explique que les personnes qui trompent leur conjoint ressentent une poussée d'adrénaline et ont l'impression de "revivre".

Slabbinck admet que le conjoint trompé éprouve souvent un sentiment de honte. "Personne ne veut admettre que sa relation n'est pas parfaite. Pourtant nous attendons de notre partenaire qu'il représente presque tout un village : il doit être bon cuisinier, très jovial, empathique, doué avec les enfants et attrayant. Nous mettons beaucoup de pression sur notre choix de partenaire. En outre, nous poursuivons l'idéal ultime : celui d'une relation monogame de longue durée - alors que beaucoup de gens échouent, et que ce n'est pas forcément problématique."

Messages piquants

Aussi conseille-t-il d'aborder le sujet dès le début de la relation. "Tous les couples définissent l'adultère de manière différente, et certainement à l'ère de la communication numérique", explique-t-il sur Radio 1. Il cite notamment les messages piquants et le partage de certaines photos intimes. Pour lui, il est primordial d'évoquer cette intimité sexuelle en début de relation.

Et si on est tout de même confronté à l'adultère, il est important de chercher à rétablir le lien plutôt que d'entrer en conflit. Slabbinck souligne que le partenaire trompé ne doit pas demander trop de détails. Mieux vaut demander à l'auteur de l'infidélité ce que signifie son acte pour lui, et s'il lui manque quelque chose dans le couple. "Ce n'est absolument pas une conversation facile. Il faut du temps pour absorber le choc et repartir à la recherche de ce qui vous lie", conclut-il.