Comment savoir si son cerveau est en bonne santé

Se sentir plus jeune que son âge réel peut être révélateur de la santé globale de votre cerveau, révèle une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Ageing Neuroscience.

Matière grise

En analysant des scans cérébraux, les chercheurs ont découvert que les personnes qui se perçoivent comme plus jeunes ont, dans les faits, plus de matière grise dans certaines régions du cerveau. Et c'est un signe de bonne santé du cerveau. La matière grise a de nombreuses fonctions, notamment le nettoyage de substances chimiques nocives et le transport du glucose.

L'étude a également démontré que ceux qui se sentaient plus jeunes avaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire et étaient moins susceptibles de présenter des symptômes liés à la dépression.

Âge subjectif et âge réel

Pour analyser l'impact de l'âge subjectif, celui que l'on ressent, les scientifiques ont demandé à 68 personnes âgées de 59 à 84 ans leur âge et l'âge qu'ils ressentaient. Ils ont ensuite comparé ces déclarations aux scans cérébraux. Selon le Pr. Jeanyung Chey, auteur principal de l'étude, "les personnes qui se sentent plus jeunes ont les caractéristiques structurelles d'un cerveau plus jeune". C'est également le cas lorsque d'autres facteurs sont pris en compte, comme "la personnalité, la santé subjective, les symptômes dépressifs ou les fonctions cognitives", précise Chey.

L'étude a également montré qu'une personne qui se sent subjectivement plus âgée que son âge réel peut le ressentir à cause de changements biologiques ou de choix dans son mode de vie. Le Pr. Chey recommande alors d'évaluer son style de vie et de prendre des mesures pour prendre soin de son cerveau afin de diminuer les activités qui pourraient contribuer au vieillissement cérébral. Un sentiment à surveiller, car se sentir plus vieux que son âge pourrait être un indicateur d'un problème plus grave, comme les premiers stades de la démence, prévient l'étude.

Cette prise de conscience de l'âge subjectif est particulièrement importante, car elle peut fournir des informations sur la santé de notre cerveau qui ne sont pas détectables via d'autres moyens. Ceux qui se sentent plus jeunes que leur âge et poursuivent un mode de vie physiquement et mentalement actif bénéficient généralement d'un cerveau plus sain.