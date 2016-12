Combien de temps faut-il pour perdre les kilos pris durant les fêtes ? (La réponse risque de ne pas vous plaire)

The Guardian a condensé diverses études qui se sont attardées sur l'effet bourrelet des fêtes de fin d'année. Ce moment de l'année s'apparente à un marathon calorique ou, en moyenne, rien qu'à Noël on n'ingurgite pas moins de 6000 calories en 24 heures selon la British Dietetic Association. Pas vraiment une mise en bouche puisque cela équivaut à pas moins de 11 Big Macs. Mais pas seulement. En période de fêtes de fin d'année, qui a par ailleurs tendance à se diluer chaque année un peu plus dans le temps, on consommerait en moyenne 500 calories supplémentaires par jour. En moyenne, toujours, on évaluerait les dégâts à un gain de 2,26796 kilos sur la balance au Premier de l'an neuf toujours selon The Guardian.

Des chiffres qui sont quelque peu effrayants et probablement un peu exagérés, puisqu'interpellant et donc plus vendeurs. D'autres études, précise Slate, font plutôt osciller cette prise de poids entre 200 grammes et 1,3 kilos. C'est mieux. Mais comme le précise encore The Guardian les bonnes nouvelles s'arrêtent là.

En effet, selon une étude de scientifiques du National Institute of Child Health and Human Development il ressort que les personnes adultes pesaient plus en février et mars qu'en septembre. Plus inquiétant encore: leur poids n'avait pas baissé le mois de septembre suivant. Ces scientifiques en ont conclu qu'une importante partie de la prise de poids annuelle aux USA était due à cette période de bombance que sont les fêtes de fins d'années.

Autant le savoir avant de se resservir: les kilos que l'on reçoit sous le sapin seraient donc particulièrement difficiles à perdre.