A quelle heure le cerveau d'un adolescent est-il capable de travailler ?

C'est l'heure à laquelle le cerveau des adolescents commence à être capable de travailler, d'après des chercheurs de l'Université du Nevada. Et ce jusqu'à 21h30. Ils ont en effet voulu évaluer la période la plus propice aux apprentissages et études, sur base d'une étude menée chez des étudiants de 1re et 2e années d'université. Car c'est chez eux que l'écart entre les horaires de cours et le pic d'attention est le plus grand.

On peut dès lors se dire que les cours débutent trop tôt pour les jeunes, ici aux alentours de 8 h du matin. Pourrait-on dès lors envisager de décaler les horaires ? Pas sûr, les professeurs n'étant plus... des ados !