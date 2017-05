Pourquoi le sp.a et le PS n'ont-ils pas voté pour l'embargo de vente d'armes contre l'Arabie saoudite?

Pratiquement tous les politiques belges se disent scandalisés par l'Arabie saoudite et souhaitent cesser l'exportation d'armes depuis la Belgique. Cependant, les joutes politiques, les intérêts électoraux et les questions de principe viennent se mettre entre les paroles et les actes.