Les Balkans restent une plaie ouverte: l'Europe ne fait rien contre la corruption et l'abus de pouvoir

Pourtant, l'histoire récente flotte encore sur les vallées, tous les villages ont subi des traumatismes et toutes les familles ont versé des larmes. Certaines maisons sont à moitié achevées, d'autres en ruine. Il y a des villages abandonnés. Les postes-frontière se réduisent souvent à une barrière sous un préau. Partout, les paysages sont constellés de montagnes de déchets, d'épaves et de décharges fumantes. Je m'approche du Kosovo. Le paysage ressemble à la Scandinavie: les montagnes sont couvertes de sapins, de lichens et de myrtilles. Ma Skoda renâcle. Il faut grimper 2000 mètres pour atteindre la frontière kosovare. Le poste de douane se trouve au sommet, et de l'autre côté de la montagne s'étale la plaine kosovare.

...