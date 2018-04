Jérusalem, la ville sainte de toutes les querelles

En Judée, et surtout dans Jérusalem, où Jésus et ses compagnons ont séjourné à plusieurs reprises, il subsiste peu de traces de l'époque de l'homme de Nazareth. Plus encore qu'en Galilée, les monuments édifiés au cours des siècles dans un esprit de dévotion brouillent les repères. Du toit-terrasse d'un couvent situé au coeur du quartier arménien de Jérusalem, le point de vue sur la vieille ville met en évidence l'enchevêtrement religieux et humain de la ville " trois fois sainte ". On distingue la coupole redorée de l'église Saint-Jean-Baptiste, la plus ancienne église de la ville, les deux dômes gris et le clocher de la basilique du Saint-Sépulcre, le clocher de l'église luthérienne du Rédempteur, qui domine la cité, le quartier juif et ses synagogues sépharades, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher (viie siècle), doré à l'or fin, qui, au petit matin, semble irradier la ville entière de ses reflets ambrés.

...