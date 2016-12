La planète se réchauffe: même la Patagonie chilienne produit du vin

Au milieu des volcans enneigés des Andes et de forêts millénaires, le réchauffement climatique a rendu possible l'impensable: la Patagonie chilienne, connue pour son climat froid et pluvieux, commence à produire du vin, qui fait les délices d'amateurs chinois et américains.