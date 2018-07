Elargissement de la zone Natura 2000 du sud de Bruxelles

Le plateau Engeland se trouve déjà entre deux zones Natura 2000, le Kinsendael et le bois de Verrewinkel. La "Promenade verte" passe sur ce terrain qui comporte des prairies et des bois. Bruxelles Environnement gère l'aspect écologique du site depuis 2012, et y a installé des ânes qui débroussaillent de manière naturelle.

Récemment, une "étude scientifique a démontré la présence d'une nouvelle espèce de chauve-souris, le Vespertilion à oreilles échancrées dont la présence n'était pas connue à l'époque de l'arrêté de désignation", justifie Céline Fremault lundi. Un rapport datant de 2017 a aussi conclu à l'intérêt d'intégrer le domaine de l'Institut Pasteur dans la zone Natura 2000.

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels considérés comme importants pour leur faune ou flore.

A Bruxelles, un total de 2.375 ha fait partie de trois grandes zones Natura 2000, qui comprennent la Forêt de Soignes, les zones boisées et ouvertes du sud de la Région et la Vallée du Molenbeek.