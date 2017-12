2017, année de la "forêt superstar"

Le best-seller de Peter Wohlleben, La Vie secrète des arbres (Les Arènes), livre optimiste et altruiste aujourd'hui disponible en édition intégrale illustrée, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires depuis sa parution en français, en 2017, et à plus 750 000 dans la version allemande.