Voici à quoi ressembleront les futures rames de métro de la STIB (vidéo)

A partir de la fin 2019, 43 rames M7 viendront progressivement renforcer les fréquences du réseau bruxellois. Les cabines de pilotage étant escamotables, ces rames serviront à terme à la future ligne de métro nord numéro 3 (Albert-Bordet), qui sera entièrement automatisée lors de sa mise complète en service prévue en 2028.

D'une longueur de 94 mètres et une largeur de 2,70 m, les rames M7 pourront accueillir un maximum de 758 voyageurs (en version automatisée avec strapontins repliés), contre un maximum de 728 pour le modèle précédent M6. "Grâce à ces rames, la capacité sera augmentée de 30% en heure de pointe d'ici fin 2019", assure la société de transports bruxelloise. Pour faciliter la circulation des voyageurs, les portes seront plus larges de 15 cm par rapport à la M6 et le plancher plus bas de 2 cm afin de faciliter la montée et la descente des personnes à mobilité réduite.

Ces nouvelles rames permettront tout d'abord de renforcer les fréquences en heure de pointe sur les lignes existantes. Ainsi, sur les lignes 1 et 5, la fréquence passera dès la fin 2019 de 2 minutes 30 à 2 minutes sur le tronçon commun Gare de l'Ouest-Mérode, soit 30 passages par heure contre 24 actuellement. Indirectement, l'augmentation de la flotte permettra également d'augmenter les fréquences des lignes 2 et 6 en heure de pointe, passant de 3 minutes à 2 minutes 30 sur leur tronçon commun.

Dans un deuxième temps, certaines rames M7 seront affectées à la ligne 3 Albert-Bordet lorsque celle-ci sera entièrement opérationnelle à l'horizon 2028. Les cabines de pilotage seront alors retirées afin d'exploiter la ligne de façon automatique, rendant possible une fréquence d'un passage toutes les 90 secondes.

Les rames M7 sont construites par la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), celle qui a assemblé, il y a quelques années, les rames "Boa" actuellement en service sur le réseau bruxellois. Le design des véhicules a été confié à Axel Enthoven, qui a déjà travaillé sur les rames M6 et les trams 3000 et 4000. La couleur extérieure choisie est l'argent. Celle-ci a été sélectionnée à la suite d'un sondage auprès des voyageurs.

Selon la Stib, chaque rame coûte quelque 7 millions d'euros. Elle a une durée de vie d'au moins 30 ans.

Après le salon de l'auto, la maquette sera visible au musée du tram à Woluwé-Saint-Pierre.