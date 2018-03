Pas question d'augmenter le budget de la RTBF, clame RTL

Réagissant à des informations publiées vendredi par L'Echo, RTL estime notamment qu'un tel mécanisme déboucherait sur une concurrence déloyale entre la télévision publique et la télévision privée. Pour le média, il en va du maintien du pluralisme de l'offre audiovisuelle.

Les pertes de recettes publicitaires de la RTBF ne sont pas uniquement dues à TF1 mais à un contexte global. Le mode de calcul préconisé pour la compensation, à savoir la différence entre les recettes publicitaires actuelles et celles de 2015-2017, pose donc "éminemment question", indique RTL dans un communiqué.

"Plus globalement, il est stupéfiant de constater que l'opérateur public subventionné à hauteur de 240 millions d'euros par an serait prêt à mettre à mal le fragile équilibre sur lequel repose le marché audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, alors que le seul acteur privé actif en termes d'emplois locaux est tenu de faire face seul à cette nouvelle configuration du marché publicitaire. Avec les conséquences sociales dramatiques que l'on sait pour RTL Belgium", poursuit l'entreprise.

Cette dernière fait référence à son plan de restructuration qui a débouché cette semaine sur le licenciement de 88 travailleurs. Un volet social qu'elle attribue en grande partie à l'arrivée de TF1, qu'elle subit davantage que la RTBF.

La direction de RTL Belgium implore le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de refuser la demande de la RTBF ou de l'étendre "à l'acteur du secteur dont l'activité et les emplois sont impactés par l'ouverture des écrans publicitaires de TF1 aux annonceurs belges".

La société s'inquiète aussi d'une possible augmentation de 2% par an de la dotation annuelle de la RTBF (plus de 242 millions d'euros actuellement) ainsi que du "cadeau d'une 6e station radio et d'une 4e chaîne de télévision" qu'elle cherche, selon L'Echo, à obtenir. Il s'agirait de deux services pour les jeunes, dont la radio Tarmac qui existe déjà en ligne.

Le conseil d'administration de la RTBF doit se prononcer ce vendredi sur le texte de contrat de gestion que sa direction défendra lors des négociations avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D'après la version que L'Echo a pu consulter, il est question plus généralement d'une évolution des missions de service public ne se limitant plus à la radio et à la télévision mais à l'ensemble des services "de médias audiovisuels", donc en ce compris sur internet et les réseaux sociaux. En radio et en télévision, les programmes devraient davantage s'adapter aux évolutions technologiques et aux habitudes de consommation.

La RTBF plaide aussi pour le renforcement des partenariats avec les producteurs du secteur audiovisuel (jusqu'à la création de co-entreprises) et la possibilité de recourir à de nouveaux formats publicitaires.

Suivant la volonté des députés francophones d'une plus grande transparence, le texte non encore avalisé prévoit enfin la publication des rémunérations et jetons de présence des membres de la direction et du conseil d'administration.

Ces derniers mois, le Parlement de la Fédération a passé des dizaines d'heures à auditionner les responsables de la RTBF, ses travailleurs, différentes parties prenantes et autres experts du secteur des médias pour se forger une opinion sur les contours du futur contrat de gestion. En janvier, il a cependant renoncé à élaborer des recommandations communes, vu l'ampleur des désaccords entre partis. Une situation qui laisse le champ libre au ministre des Médias, Jean-Claude Marcourt (PS).

Les administrateurs MR opposés aux compensations financières

Les représentants du MR au sein du conseil d'administration de la RTBF ont exprimé vendredi leur opposition à l'idée d'une compensation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles en faveur de l'entreprise publique pour combler les pertes financières dues à l'arrivée des publicités spécifiques belges diffusées par la chaîne française de télévision TF1.

Le conseil d'administration de la RTBF a examiné longuement le texte présenté par la direction de la RTBF définissant sa position pour la négociation du nouveau contrat de gestion 2019-2021. Un seul point a suscité l'opposition formelle des administrateurs MR, face à la majorité des administrateurs PS et cdH: les compensations.

Aux yeux des administrateurs réformateurs, ces compensations ne sont guère justifiées, alors que la majorité s'est refusée récemment à confier à la régie publicitaire RMB de la RTBF la collecte des publicités belges pour le compte de TF1.

Ce serait compenser la perte de recettes commerciales par de l'argent public, estiment ces administrateurs.

L'administrateur général Jean-Paul Philippot a acté la position des administrateurs MR mais aucun vote n'est intervenu à ce stade. Il devra maintenant entamer la négociation du contrat, en compagnie du président du conseil d'administration Jean-François Raskin, avec le ministre des Médias Jean-Claude Marcourt.

Il reviendra ensuite au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'entériner les termes du nouveau contrat, qui sera alors soumis au vote du conseil d'administration de la RTBF.