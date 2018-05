La police, cible du "nouveau terrorisme"

Notre pays a une nouvelle fois été la cible d'une violence aveugle, ce mardi matin. Deux policiers et un passant ont été tués par un individu à Liège, près du boulevard d'Avroy, dans des circonstances qui restent à éclaircir. La piste terroriste serait privilégiée et le parquet fédéral s'est dès lors saisi du dossier. Selon des informations du Morgen, confirmées par la RTBF, l'auteur des faits venait de sortir de la prison de Lantin pour un congé pénitentiaire et était connu pour des faits de drogue et de petite délinquance. Un drame plus important a pu être évité : le tueur, abattu par les agents du Peloton anti-banditisme (PAB) de la police de Liège, avait pris une femme en otage et se trouvait à l'entrée d'une école, le...