La E40 perturbée par des travaux à Grand-Bigard à partir du 4 juin

Le chantier débutera juste après la station service de Grand-Bigard et s'achèvera à la sortie Ternat de la E40. Bien que trois bandes de circulation resteront accessibles dans chaque direction, les travaux provoqueront tout de même des embarras lors des heures de pointe, en matinée et en soirée.

Les perturbations seront les plus importantes en direction de Gand/Ostende et le soir, surtout le vendredi et les jours de beau temps, prévient l'agence flamande. Elle avertit également que lors de ces périodes de grande affluence, les embouteillages pourront se répercuter sur le ring de Bruxelles, jusqu'à Grimbergen (ring extérieur) ou Dilbeek (ring intérieur). Il est conseillé aux automobilistes de s'informer sur les conditions de circulation avant leur départ.

Du 28 mai au 3 juin, des travaux préparatoires seront en outre réalisés entre Grand-Bigard et Ternat. A partir du 1er juin, le trafic en direction de Bruxelles se déroulera sur trois bandes rétrécies, un aménagement qui vaudra également dans le sens Gand/Ostende dès le 2 juin.