La Belgique veut récolter plus de 500 millions d'euros pour les droits des femmes

L'an dernier, la Belgique avait été l'une des instigatrices du mouvement 'She Decides', destiné à récolter plus de fonds en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes. À ce jour, plus de 450 millions d'euros ont déjà été amassés.

Le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo entend à présent continuer ce mouvement. Sont notamment dans son viseur l'indépendance financière des femmes, "la lutte contre les discriminations genrées dans la législation et l'amélioration de l'accès des filles à l'enseignement".

La Belgique a ainsi promis mardi soir trois millions d'euros d'aides à #SheIsEqual. Cette somme ira à un programme commun du Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA) et de l'UNICEF qui lutte contre les mariages d'enfants, notamment au Burkina Faso, au Niger, au Mozambique et en Ouganda.

Une partie de l'argent permettra également à l'UNFPA Supplies, le plus grand distributeur de moyens contraceptifs à travers le monde, d'acheter et distribuer des contraceptifs. La campagne #SheIsEqual ambitionne d'améliorer le sort de 20 millions de filles et de femmes.

Belga