J'étais à la présentation du livre de Paul Magnette, et tout est vrai

A Charleroi, le mardi matin, c'est collège. Ce 7 mars, les échevins délégués et subordonnés ont décidé de valider un programme de fête locale et de refuser quelques permis d'urbanisme. A Namur, mardi matin, c'était conférence de presse. Ce 7 mars, des ministres wallons secondaires ont décidé de lancer un printemps sans pesticides et d'enfin boucler un contrat de gestion du Forem. Pendant ce temps, à Bruxelles, un mardi matin, le ministre-président wallon et bourgmestre de Charleroi présente son nouveau livre.