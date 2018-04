Enseignement : "Un besoin urgent de retrouver une certaine forme d'autorité"

En Flandre, des statistiques du "Centra voor Leerlingbegeleiding" ("Centres de Conseil aux étudiants") montrent que le nombre d'élèves présentant des problèmes de comportement en classe est en hausse de 30%. Il se chiffre à 7.919 jeunes. Ce rapport récent sembleconfirmer ce qui est vécu depuis quelque temps déjà au sein des établissements scolaires : les jeunes rencontrent de plus en plus de difficultés avec l'autorité et n'arrivent pas à respecter les limites qu'on leur donne, qu'elles émanent du corps professoral ou de leurs parents. "Il y a un manque d'autorité difficilement supportable", réagit le pédopsychiatre Peter Adriaenssens, dans les colonnes du quotidien De Morgen. "Nous devons rapidement, tous ensemble, ouvrir grand les yeux et apprendre à nos enfants à appr...