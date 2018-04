L'autorité ne revête-t-elle pas une connotation négative ?

Historiquement, oui. Mais l'autorité, couplée à l'harmonie émotionnelle est absolument nécessaire dans l'éducation d'un enfant. On l'oublie parfois. L'autorité compense en fait ce que le cerveau des enfants et des ados n'est pas encore capable de faire: anticiper et évaluer les conséquences d'un comportement. Sans autorité, bonjour les gros ennuis. Si, en outre, la cohésion ém...