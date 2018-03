Bernard Heuvelmans, ce génie scientifique belge tombé dans l'oubli

Chanteur de jazz, il a inventé la cryptozoologie. A signé le deuxième plus grand best-seller de l'histoire des sciences naturelles, travaillé avec Hergé et présenté en France son émission de télé. Mort dans l'oubli et la solitude, Bernard Heuvelmans figure au coeur d'un passionnant documentaire.