Affaire Publifin : Le chef cab' adjoint de Furlan est un pilier de l'intercommunale

La situation se complique pour Paul Furlan. Vendredi, dans les colonnes de L'Avenir, le ministre wallon des Pouvoirs locaux a affirmé ignorer que son propre chef de cabinet adjoint, Claude Parmentier, était administrateur de Publifin. C'est d'autant plus interpellant que ce dernier est un des... piliers de l'intercommunale. Ses déclarations de mandats, disponibles au Moniteur et sur le site Cumuleo.be, indiquent qu'en 2004 (première année où ces déclarations ont été mises en place) Claude Parmentier était déjà membre du bureau exécutif de l'Association liégeoise d'électricité (ALE, qui deviendra Tecteo en 2007). En fait, il occupait déjà ce poste dans les années 1990, nous explique-t-il sans se souvenir de la date de ses débuts. En septembre 2005, il fut par ailleurs nommé vice-président du conseil d'administration de l'ALE. Et en 2007, il a rejoint le comité de rémunération.

Le bureau exécutif est un petit groupe d'administrateurs auquel le conseil d'administration délègue la gestion journalière de l'intercommunale. Ce poste exécutif, rémunéré par des émoluments fixes mensuels, Claude Parmentier le conservera jusqu'au 21 juin 2013. Le groupe Tecteo est alors restructuré : l'intercommunale devient une société holding rebaptisée Publifin et toutes les activités opérationnelles (Voo, BeTV, distribution de gaz et d'électricité...) sont logées au sein d'une filiale privée, Nethys SA. Bref, le 21 juin 2013, Claude Parmentier redevient simple administrateur de Publifin, fonction qu'il occupe encore aujourd'hui. Comment Paul Furlan a-t-il pu ignorer un tel parcours professionnel, de plus d'une décennie, réalisé par l'un de ses plus proches collaborateurs ? Peut-il "ne pas savoir" que son chef de cabinet adjoint est un des hommes clés du système ALE-Tecteo-Publifin-Nethys (lire encadré ci-dessous) ?

Les rémunérations secrètes de Nethys

Là où les choses se compliquent encore un peu pour le ministre des Pouvoirs locaux, c'est que Le Vif est en mesure de lever, pour la première fois, un (petit) coin du voile qui couvre les rémunérations en vigueur chez Nethys. Or le chef de cabinet adjoint de Paul Furlan y a été "recasé" le 28 juin 2013, comme simple administrateur, un an avant de rejoindre le cabinet du ministre. Les rémunérations chez Nethys constituent un secret bien gardé. Le salaire de son administrateur-délégué, Stéphane Moreau, fait l'objet de spéculations depuis des années. Le Soir a avancé, en septembre 2013, le montant de 588.000 euros brut par an alors que d'autres sources évoquent 300.000 euros. Mais jamais le montant "officiel" n'est sorti.

Le Vif s'est procuré la fiche fiscale 281.20 reprenant les "rémunérations des dirigeants d'entreprise" d'un membre du conseil d'administration de Nethys en 2014. Le montant brut annuel est de 43.183 euros, soit 3.599 euros brut par mois. Des émoluments qui s'ajoutent notamment aux 58.970 euros brut annuels que Claude Parmentier perçoit par ailleurs comme bourgmestre PS de Wanze. Bref, chez Publifin, il n'y a pas que les comités de secteur consultatifs qui permettent à des mandataires de toucher des émoluments mensuels fixes plutôt que des jetons de présence. Il y a aussi le conseil d'administration de la filiale Nethys. Mais cette fois, comme c'est une société privée, elle n'est pas tenue de respecter des plafonds légaux de rémunération, alors que c'est le cas des intercommunales.

Le contraste est saisissant. Au conseil d'administration de Publifin, Claude Parmentier représente les communes actionnaires. Selon le tableau des émoluments que l'échevin des Finances d'Olne, Cédric Halin, s'est procuré chez Publifin et que Le Vif avait publié le 20 décembre dernier, le chef cab' adjoint de Paul Furlan ne touche qu'un jeton de présence de 194,70 euros brut. En 2015, le CA de Publifin s'est réuni à 9 reprises. S'il a participé à toutes les réunions, Claude Parmentier a donc perçu 1.752,30 euros brut. C'est 25 fois moins que ce qu'il a touché chez Nethys la même année (43.183 euros brut), et ce sans la moindre obligation légale d'assister aux réunions.

Un mandat "à titre privé"

Depuis le 28 juin 2013, date à laquelle il est devenu administrateur de la filiale opérationnelle, Claude Parmentier a ainsi perçu plus de 153.000 euros brut. Soit près de 70.000 euros après impôts. Le rapport annuel 2015 de Nethys ne précise pas le nombre de réunions du conseil d'administration. Un simple membre du CA de la filiale privée Nethys gagne en fait 87% de plus qu'un membre du bureau exécutif de l'intercommunale publique Publifin, 40% de plus qu'un vice-président et même 12% de plus que le président André Gilles himself, individu le mieux payé chez Publifin..

Selon une source bien informée, Claude Parmentier n'aurait pas été nommé chez Nethys par son parti mais bien par Publifin, l'actionnaire public de Nethys. La nuance est importante : cela signifierait qu'il exercerait ce mandat chez Nethys "à titre privé". Joint par téléphone, Claude Parmentier ne souhaite faire aucun commentaire sur sa rémunération chez Nethys mais confirme le caractère "privé" de ce mandat, "presté au sein d'une société anonyme qui n'est pas une intercommunale". Or à en croire les déclarations de Paul Furlan à nos confrères de L'Avenir, ce serait précisément ce que le ministre considère comme le "sommet de l'hypocrisie" : des mandataires "siégeant à titre privé dans des conseils d'administration d'organismes publics"...

Contacté via son porte-parole, Paul Furlan ne souhaite pas s'exprimer sur le dossier Publifin avant le débat qui aura lieu mercredi après-midi au parlement wallon. Un débat qui risque d'être animé : samedi, le MR a réclamé sa tête, estimant hypocrites ses propos tenus dans les colonnes de L'Avenir sur le scandale des rémunérations des membres des comités de secteur de Publifin. Dimanche, sur le plateau de RTL, le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, a exclu une telle démission de son ministre.