Action des bagagistes pour obtenir de meilleures conditions de travail

Une grande partie des bagagistes les plus jeunes sont employés via des contrats à la journée, et la concrétisation des promesses de contrat stable se fait toujours attendre. "Pour être engagé à titre définitif, le jeune bagagiste doit travailler comme un mort de faim, ne jamais être malade ou absent et prester un nombre incalculable d'heures supplémentaires", explique Delphine Desmet (KAJ). Selon elle, les demandes de congé ou de récupération ne sont que rarement approuvées, même quand elles sont justifiées par un enterrement. Les travailleurs n'ont même pas le loisir de se rendre à la toilette ou de prendre une pause de midi. Les bagagistes doivent de plus souvent manier des valises de plus de 50 kg, même si cela est théoriquement interdit. Ils se plaignent par ailleurs du matériel en mauvais état, qui ralentit le travail et pose problème en termes de sécurité.

"Nous avons demandé aux passagers d'apposer un autocollant sur leur valise afin de sensibiliser les bagagistes à leurs conditions de travail", explique la déléguée. Les stickers arborent des questions telles que: "Tu n'en as pas marre de travailler sous un contrat à la journée? ", "Tu ne préférerais pas prester avec un contrat fixe? ", ou encore "Tu n'as pas envie de récupérer tes heures? ".

La majorité des passagers réagissait positivement à l'initiative. "Certains ont rappelé les grèves survenues dans le passé, mais ils comprennent les récriminations du personnel après nos explications."