Chute possible de météorites en Belgique : la chasse aux résidus est ouverte 

Le mardi 13 décembre à 17h37, un bolide très brillant est passé au-dessus de la Belgique. D’après les calculs des scientifiques, il est possible qu’une chute de météorites ait eu lieu dans les environs de Gand.

Installées à Bruxelles, à Oostkapelle, et à Tilburg aux Pays-Bas, les caméras de surveillance du réseau FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network), en français « Réseau de récupération de boules de feu (bolides) et d’observation interplanétaire », ont enregistré le passage d’un bolide très brillant au-dessus de notre pays, et ce, malgré un ciel très nuageux. Le bolide a également été observé par de nombreux témoins.

Image du météore enregistrée par la caméra FRIPON d’Uccle à 17h37 heure locale sous un ciel très nuageux (FRIPON)

Selon les calculs des astrophysiciens du réseau FRIPON, il est possible qu’une chute de météorites d’un poids maximum d’environ 500 g se soit produite dans la région de Gand. Les caméras ont suivi sa trajectoire de 65 km d’altitude avec une vitesse proche de 14 km/s (environ 50.000 km/h), jusque 25 km d’altitude avec une vitesse proche de 5 km/s.

Une ou plusieurs pierres très sombres

Emmanuel Jehin, astrophysicien à l’Université de Liège, et ses collègues appellent toute personne dans cette zone qui a vu ou entendu quelque chose d’inhabituel mardi soir ou remarqué depuis lors une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres jusqu’à la taille d’un poing dans un endroit inhabituel, un toit, un trottoir, sur la rue, dans leur jardin… sur les images d’une caméra extérieure de sa maison, etc. à se manifester.

Les météorites se reconnaissent à leur croûte de fusion de quelques millimètres d’épaisseur (elles chauffent très fort et fondent en surface en traversant l’atmosphère), à la présence de surfaces lisses et angles émoussés, et au fait qu’elles paraissent lourdes pour leur taille (densité élevée). Les scientifiques soulignent que la collecte des météorites doit se faire très rapidement pour éviter qu’elles se détériorent ou se perdent.

Zone de chute probable aux alentours de Gand avec les masses calculés. Les plus gros fragments sont en direction de Bruges (FRIPON)

Depuis 1830, il n’y a eu que six chutes de météorites répertoriées en Belgique. La dernière découverte d’une météorite, tombée à travers le toit d’une grange à Tintigny, remonte à 1971. « Les météorites sont des petits fragments d’astéroïdes qui tombent sur Terre à grande vitesse. La plupart du temps elles sont très petites et détruites dans l’atmosphère sous la forme d’une étoile filante, mais parfois des fragments peuvent arriver au sol. Les météorites ont un intérêt scientifique très important, car elles permettent d’étudier la composition des astéroïdes et l’histoire du système solaire », expliquent les scientifiques du réseau FRIPON dont font partie l’Université de Liège (ULiège) et l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Uccle (IASB).

Les personnes qui auraient observé un bolide peuvent le signaler ici.