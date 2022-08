Août marque le retour d’une pluie d’étoiles filantes

Les amateurs d’astronomie les attendent avec impatience: les Perséides ou « Larmes de Saint-Laurent », la plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année. Plusieurs associations d’astronomie proposent des activités pour apprendre à les observer.

Chaque été, du 25 juillet au 15 août, la Terre traverse un « nuage de poussières » abandonnées dans l’espace par la comète Swift-Tuttle, du nom des deux astronomes qui l’ont découverte en 1862. Ces poussières de la taille d’un grain de sable s’enflamment au contact de l’atmosphère, et donnent naissance au phénomène des étoiles filantes.

Ce sont les fameuses Perséides, que la tradition appelle les « Larmes de Saint-Laurent ». Autour du 12 août, pour le plus grand bonheur des personnes qui ont un vœu à formuler, la Terre dépassera la partie la plus épaisse de cette trace de poussière- à ce moment-là les Perséides atteindront leur point culminant.

Si l’on s’éloigne des centres urbains, il est possible de voir les étoiles filantes à l’œil nu. Cependant, il est également possible de profiter de cette période pour observer le ciel à travers de puissants télescopes.

Comme chaque année depuis 1990, le Groupe Astronomie de Spa (GAS) invite ainsi les amateurs aux grandes Nuits des Etoiles Filantes les 12 et 13 août prochains sur les hauteurs de Spa pour assister, du moins si le ciel est clair et dégagé, « à une belle pluie d’étoiles filantes ».

« Il s’agit surtout d’une occasion unique pour partir à la découverte des nombreuses merveilles du ciel étoilé à l’aide de puissants télescopes mis à votre disposition par les animateurs du GAS qui vous expliqueront les mystères du ciel. Cette année, la Lune et les planètes géantes Jupiter et Saturne, seront mises à l’honneur », explique le GAS. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Groupe Astronomie de Spa.