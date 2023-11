Starship, la plus grande fusée du monde, sur le point de re-décoller

Le deuxième essai finira-t-il aussi dans une gigantesque explosion? SpaceX se prépare à faire re-décoller la semaine prochaine la plus grande et plus puissante fusée du monde, Starship, si l’autorisation du régulateur aérien américain est délivrée d’ici là.

Le développement de Starship est suivi de très près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions Artémis de retour sur la Lune. Une version modifiée de l’engin doit en effet servir d’alunisseur pour déposer les astronautes sur la surface lunaire. « Starship se prépare à décoller dès le 17 novembre, sous réserve d’approbation réglementaire », a déclaré SpaceX sur les réseaux sociaux vendredi soir.

Explosion en plein vol

Le 20 avril dernier, Starship avait décollé pour la première fois dans sa configuration complète depuis le Texas. Mais plusieurs moteurs n’avaient pas fonctionné, et les équipes de SpaceX avaient volontairement fait exploser la fusée au bout de quelques minutes. Le régulateur aérien (FAA) avait ouvert une enquête de sécurité, qui s’est conclue fin octobre. Mais il n’a pas terminé son enquête environnementale, menée en collaboration avec les services fédéraux de protection de la nature (Fish and Wildlife Service).

Le décollage avait propulsé un nuage de poussière jusqu’à plusieurs kilomètres au nord-ouest du pas de tir, lui-même fortement endommagé. Des morceaux de béton avaient été catapultés sous la puissance des moteurs. L’aire de lancement a depuis été reconstruite, et un système de « déluge » d’eau a été installé et testé. Ces trombes d’eau déversées au moment de l’allumage des moteurs doivent atténuer les ondes acoustiques, limitant les vibrations.

Réutilisable

La fusée est une géante de 120 mètres de haut, composée de deux étages: l’étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et au-dessus le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière. Sa véritable innovation est qu’elle doit être entièrement réutilisable, les deux étages étant conçus pour revenir se poser sur leur pas de tir — réduisant ainsi les coûts.

Lors du premier essai depuis la base de Boca Chica, ces deux étages n’avaient pas réussi à se séparer en vol. Le système de séparation a donc été changé, a indiqué Elon Musk lors d’une conférence début octobre, en ajoutant que le test de ce nouveau système serait « la partie la plus risquée » du deuxième essai. « Je ne veux pas susciter de trop grands espoirs« , a prévenu le patron de SpaceX.

Le plan de vol sera le même qu’en avril: le vaisseau doit tenter de faire un tour « presque complet de la Terre et plonger dans l’eau quelque part dans le Pacifique, juste au large des côtes d’Hawaï », a décrit le milliardaire. Il n’atteindra ainsi techniquement pas l’orbite terrestre, mais sera « juste en-dessous ».