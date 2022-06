Parade des planètes : un phénomène très rare à observer en ce mois de juin

Depuis ce 14 juin et jusqu’au 27, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune pourront être admirées simultanément à l’œil nu dans le ciel nocturne. Des jumelles seront nécessaires pour apercevoir Mercure, Uranus et Neptune. C’est un phénomène qu’on appelle « parade des planètes ».

Comment faire pour les observer ?

Il faudra se lever tôt. Le meilleur moment pour apprécier cet alignement sera vers 4 heures du matin. D’après les calculs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) en France, le meilleur jour sera le 22 juin. Ce sera le cas aussi en Belgique. La ligne que les astres formeront se trouve entre le sud et l’est. Il faut se trouver un endroit où l’horizon est dégagé pour pouvoir toutes les voir, en particulier Mercure qui apparaîtra juste avant le lever du Soleil. Selon leur position par rapport au Soleil, certaines planètes seront plus visibles que d’autres. Par exemple, Vénus sera très brillante, à l’inverse de Jupiter.

Mercure pourrait encore être visible à l’oeil nu si les conditions sont bonnes. Mais pour Uranus et Neptune, il faudra se procurer une paire de jumelles. Voire peut-être un télescope, selon le jour.

Mais c’est quoi, ce phénomène ?

Les planètes du système solaire tournent toutes autour d’un même plan : le plan de l’écliptique. À de rares occasions, les planètes sont placées de telle façon qu’elles semblent s’aligner depuis la Terre. Il ne s’agit pas d’alignement des planètes car elles ne tournent en réalité pas sur le même axe. C’est plutôt une question de perspective. Le bon terme est donc « parade des planètes ».

Pour les apprentis astronomes comme pour les curieux, c’est maintenant ou jamais pour observer un tel phénomène. La prochaine parade des planètes aura lieu dans 102 ans.

Victor Broisson