Conquête spatiale: après le succès indien, le Japon retente une mission lunaire

Une fusée japonaise doit décoller dimanche en emportant un petit module devant se poser sur la Lune d’ici quatre à six mois, une nouvelle tentative après des essais nippons infructueux, alors que l’Inde vient de réussir son premier alunissage.

Le lancement a été reporté d’un jour à cause de mauvaises conditions météo attendues samedi sur le site de lancement de l’agence spatiale japonaise (Jaxa) à Tanegashima (sud-ouest du pays).

Le projet consiste notamment à tester une technologie d’alunissage de haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement, avec une sonde de petite dimension et légère (700-730 kg). D’où le nom de ce module, SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon), et son surnom de « Moon Sniper ».

Pour les robots mobiles d’exploration, « parcourir des pentes raides et un terrain accidenté représente encore un niveau de difficulté élevé. C’est pourquoi il est important de réussir à poser (des engins spatiaux, NDLR) avec une haute précision pour permettre une exploration efficace à l’avenir », a expliqué la Jaxa sur son site. En outre, les zones propices à l’exploration des régions polaires de la Lune « se limitent à une surface très réduite« , relève encore la Jaxa.

En cas d’alunissage réussi, SLIM devra aussi mener à l’aide d’une caméra multispectrale des analyses de la composition de roches censées provenir du manteau lunaire, la structure interne de la Lune encore très mal connue.

La course mondiale à l’exploration de la Lune s’intensifie après que l’Inde a réussi mercredi à y poser un engin spatial; avant elle, seuls les Etats-Unis, l’Union soviétique et la Chine avaient déjà réussi des alunissages. La Russie vient pour sa part d’échouer dans une nouvelle tentative, sa sonde Luna-25 s’étant écrasée samedi dernier sur le sol lunaire.