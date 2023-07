Marketa Vondrousova remporte Wimbledon, le premier Grand Chelem de sa carrière

Marketa Vondrousova, 42e mondiale, a remporté le tournoi de tennis de Wimbledon, le premier Grand Chelem de sa carrière, samedi sur le gazon du All England Club. En finale, la Tchèque de 24 ans s’est imposée aux dépens de la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6/N.6), déjà battue en finale l’an dernier, en deux manches 6-4 et 6-4 et 1h20 de jeu.

La gauchère de Sokolov disputait sa deuxième finale en Grand Chelem après celle perdue à Roland-Garros en 2019 (face à Ashleigh Barty). Elle avait aussi perdu en 2021 la finale du tournoi olympique à Tokyo (contre Belinda Bencic).

Ce n’est que le 2e titre en carrière de Vondrousova après celui décroché à Bienne en Suisse en 2017. Lundi, elle va intégrer le Top 10 mondial, elle dont le meilleur classement est une 14e place en juillet 2019 (après sa finale à Roland-Garros). Après sa dernière opération au poignet, la Tchèque n’occupait que le 105e rang le 6 mars dernier.

Des regrets

Jabeur va nourrir des regrets puisqu’elle mena dans les deux manches avec un break d’avance avant de céder en fin de manche. Elle n’a pas réussi contrairement à ce qu’elle avait réussi en seizièmes (face à Bianca Andreescu), en quarts (contre la tenante la Kazakhe Elena Rybakina) et en demie (aux dépens d’Aryna Sabalenka), à remonter son set de retard. Elle enregistre à 28 ans sa 3e défaite en finale sur les cinq derniers tournois en Grand Chelem après Wimbledon en 2022 et à l’US Open en 2022.

Jabeur n’a désormais gagné que 4 titres sur le circuit à Birmingham (gazon 2021), Madrid (terre 2022), Berlin (gazon 2022) et Charleston (terre 2023) en douze finales.