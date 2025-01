Remco Evenepoel a remporté à 24 ans son quatrième titre de Sportif belge de l’année et le troisième consécutif, dimanche à l’occasion du Gala du Sport organisé à Brussels Airport.

Le champion cycliste, sportif préféré du public belge, a écrasé toute la concurrence qui était pourtant redoutable, grâce à ses deux titres olympiques décrochés dans les rues parisiennes l’été dernier (contre-la-montre et épreuve en ligne). Il faut remonter à plus d’un siècle pour trouver un Belge double champion olympique dans une épreuve individuelle aux cours des mêmes JO. L’archer Hubert Van Innis avait décroché deux médailles d’or aux JO de Paris en 1900 et deux autres à Anvers en 1920.

Récompensé en 2019, 2022 et 2023, Evenepoel a été préféré cette fois au pilote automobile Thierry Neuville, premier Belge sacré champion du monde des rallyes, et à l’athlète Bashir Abdi, médaillé d’argent olympique sur le marathon. Remco a survolé le classement avec 948 points contre 583 à Neuville et 558 à Abdi. Quelque 219 journalistes et anciens lauréats, retraités, ont participé au vote.

Avec quatre titres, il est seul troisième au palmarès du référendum annuel de Sportpress.be, l’association professionnelle belge des journalistes sportifs, organisé depuis 1967, derrière les six couronnes d’Eddy Merckx (1969-1974) et les cinq du pilote de motocross Stefan Everts (2001-2004 et 2006). Ils avaient respectivement 27 et 32 ans quand ils ont été élus pour la quatrième fois. Le dernier triplé consécutif a été réalisé par un autre coureur cycliste Philippe Gilbert (2009-2011). Evenepoel a remporté le titre d’Espoir de l’année en 2018 et a terminé 3e du référendum en 2020. Il offre au cyclisme un 25e sacre sur 58 possibles.

Quelques jours avant son doublé olympique inédit dans l’histoire du cyclisme, le 27 juillet (contre-la-montre) et le 3 août (en ligne), Evenepoel avait pris la 3e place à l’arrivée de son premier Tour de France. Il s’y était offert en outre une victoire d’étape et le classement du meilleur jeune de moins de 25 ans, tout en classant 5e du classement de la montagne et 7e du classement par points. Il n’avait été devancé au général que par deux grimpeurs d’exception, le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard qui se sont partagé les cinq dernières Grandes Boucles. Après son doublé olympique, le Brabançon flamand a encore trouvé les ressources pour aller décrocher un deuxième maillot arc-en-ciel consécutif en contre-la-montre le 22 septembre à Zurich.

La présence d’un Tadej Pogacar intouchable tout au long de l’année l’a sans doute privé d’une victoire au Tour de Lombardie où il a terminé premier dauphin. C’est aussi à la deuxième place qu’il a terminé Paris-Nice, preuve qu’il a été présent tout au long de la saison qu’il a terminée à la 2e place du classement mondial de l’UCI, la fédération internationale de cyclisme, derrière Pogacar. Si numériquement, ses succès ont été moins nombreux qu’en 2022 (15) et 2023 (13), ses 9 bouquets en 2024 ont d’autant plus de valeur que Remco Evenepoel a encore été victime d’une très sérieuse chute le 4 avril au Tour du Pays basque. Une omoplate et une clavicule n’y avaient pas résisté. Une chute à l’entraînement le 3 décembre l’a encore meurtri. Le diagnostic a révélé des fractures à une côte, à une omoplate et à une main mais aussi de contusions aux poumons et une luxation de la clavicule droite. Conséquence directe, sa saison 2025 ne débutera que mi-avril.