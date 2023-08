Le Diable Rouge Roméo Lavia signe à Chelsea: le montant du transfert dévoilé

Le très dépensier club anglais de Chelsea a poursuivi son intense mercato estival en annonçant l’arrivée du milieu défensif belge Romeo Lavia (19 ans) contre près de 68 millions d’euros, selon la presse anglaise, versés à Southampton.

Le Belge Roméo Lavia, formé à Anderlecht, brièvement passé par Manchester City, n’a disputé qu’une saison complète au plus haut niveau, la dernière, soit 34 matches avec Southampton.

« Je suis très heureux de rejoindre Chelsea et de faire partie de ce projet excitant. C’est un club fantastique avec une grande histoire et j’ai hâte de commencer et de rencontrer mes équipiers pour accomplir de grandes choses ensemble », a réagi Lavia, cité dans le communiqué.

« Il a démontré sa qualité en Premier League la saison passée à Southampton, montrant de la maturité malgré son jeune âge », ont assuré dans un communiqué Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, où il a signé « un contrat de sept ans ».

Roméo Lavia est aussi devenu Diable Rouge cette saison, lui qui a été appelé pour la première fois en équipe nationale en mars pour les matchs en Suède et en Allemagne, les premiers de l’ère Domenico Tedesco.

Introducing a new Blue! 🔵 pic.twitter.com/vdHynMOMti — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La relégation des Saints, où Lavia était sous contrat jusqu’en 2027, a attisé la convoitise de Chelsea et de Liverpool principalement. Les Blues l’ont finalement emporté, quelques jours après une bataille similaire gagnée face aux Reds pour Moises Caicedo.

L’offre « substantielle », selon l’expression de Southampton, se chiffre à 53 millions de livres et 5 millions supplémentaires en bonus, soit près de 68 millions d’euros, selon la presse anglaise.

Le club de l’ouest londonien a mis le paquet cet été pour rajeunir et renforcer son effectif, retombé en fin de saison dernière à une douzième place très éloignée des moyens financiers de Todd Boehly, son propriétaire américain.

En comptant les seuls Christopher Nkunku (blessé en préparation), Axel Disasi, Moises Caicedo et Lavia, Chelsea a déboursé cet été une somme proche de 300 millions d’euros, selon les estimations de presse.

Welcome to Chelsea, Romeo Lavia! 😁 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les Blues ont en revanche échoué à faire venir l’international Espoir français Michael Olis. L’ailier droit a prolongé jeudi pour quatre saisons supplémentaires à Crystal Palace.

Todd Boehly et le fonds d’investissement Clearlake, successeurs du milliardaire russe Roman Abramovitch à la tête de Chelsea, ont investi plus de 600 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier et cet hiver, sans réussite sur le plan sportif.

Les nouveaux propriétaires ont consommé trois entraîneurs (Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard) durant leur première année aux commandes, avant de nommer Mauricio Pochettino pour le début de l’actuelle saison.